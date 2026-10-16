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Şanlıurfa Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'daki hava durumu, 16 Ekim Cuma 2026'da ılımandır. Gün, sıcak bir başlangıçla başlarken sıcaklık 19 derece civarındadır. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabilir. Güneşli havanın yanı sıra hafif bulutluluk görülebilir. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların 18 ile 21 derece arasında değişmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirirken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Şemsiyenizi yanınıza alarak güvenli ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Şanlıurfa Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Şanlıurfa'daki hava durumu, 16 Ekim Cuma 2026'da ılımandır. Güne sıcak ve hafif serin bir başlangıç yapılmıştır. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 derece civarındadır. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabilir. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygundur. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar düşer ve 20 derece civarına geriler. Bu da akşam yürüyüşleri için hoş bir atmosfer sunar.

Güneşli havanın yanında yer yer hafif bulutluluk görülebilir. Bu durum, sıcaklığın düşmesine ya da nem oranının artmasına neden olabilir. Dışarıda vakit geçirmeyi planlıyorsanız, yanınıza hafif bir ceket almak iyi olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Hafta sonu yaklaşırken hava sıcaklıklarının 18 ile 21 derece arasında olması bekleniyor. Havanın ılıman kalacağı öngörülse de, kısa süreli yağışlar yaşanabilir. Günlük aktivitelerinizi planlarken, bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olur.

Yağışlı günlerde dışarı çıkmak zorunda kalanlar için dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Su geçirmez kıyafetler veya şemsiye bulundurmak yararlı olabilir. Ayrıca yürüyüş yaparken zemin şartlarına dikkat etmek önemlidir. Bu, kayma gibi kazaların önüne geçer. Hava şartlarına uygun kıyafet seçimi, dışarıda geçireceğiniz süreyi konforlu hale getirir.

Şanlıurfa'daki hava durumu, genel olarak ılımandır ve dış mekan aktiviteleri için uygun ortam sunar. Önümüzdeki günlerde hava değişikliklerine dikkat ederek keyifli ve güvenli bir deneyim yaşamak mümkündür. Şanlıurfa'nın güzel günlerinde dışarıda geçireceğiniz zamanı iyi değerlendirin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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