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Şanlıurfa Hava Durumu! 16 Haziran Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gün içinde sıcaklık 35-36 derece arasında seyredecek, gece ise 23-24 dereceye düşecek. Nem oranı düşük, rüzgar hafif esmesi bekleniyor. 17 Haziran Çarşamba günü hava 36-37 dereceye çıkacak, 18 Haziran'da biraz daha serinleyecek. Yaz aylarında sıcak havalara hazırlıklı olmak, cilt sağlığı ve genel yaşam konforu açısından oldukça önemli.

Şanlıurfa Hava Durumu! 16 Haziran Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

16 Haziran 2026 Salı günü, Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35 - 36 derece arasında olacak. Gece ise 23 - 24 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı düşük, rüzgar hafif esmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik yaz iklimine uygun bir gün yaşatacak.

17 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 36 - 37 dereceye çıkacak. 18 Haziran Perşembe günü ise 34 - 35 derece civarında olması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde bu yüksek sıcaklıklar bunaltıcı olabilir.

Sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Ayrıca bol su içmek ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığını korumak önemli. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar daha dikkatli olmalıdır.

Şanlıurfa'da yaz aylarında hava durumu genellikle sıcak ve kuru geçiyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak havalara hazırlıklı olmak, sağlığı korur. Bu durum günlük yaşamı daha konforlu hale getirir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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