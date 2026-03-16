Şanlıurfa Hava Durumu! 16 Mart Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 16 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 11°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 4°C civarına düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 6 km/saat civarında ölçülecek. Bugün, hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek.

Hava durumu önümüzdeki günlerde de değişkenlik gösterecek. 17 Mart Salı günü muhtemel sağanak yağış bekleniyor. O gün sıcaklık 13°C civarında olacak. 18 Mart Çarşamba günü artan bulutlar bekleniyor. Bu gün sıcaklık 16°C seviyesine çıkacak. 19 Mart Perşembe günü ise yağmur geçişleri yaşanacak. Sıcaklık 10°C civarında seyredecek.

Bu dönemde dışarı çıkarken dikkatli olmak gerekiyor. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı kat kat giyinmek de önemlidir. Gerekli durumlarda bir şemsiye bulundurmak, ıslanmaktan koruyacaktır.

Şanlıurfa'da hava durumu yağmurlu ve serin geçiyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.