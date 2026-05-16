Şanlıurfa Hava Durumu! 16 Mayıs Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Mayıs 2026 Cumartesi. Şanlıurfa'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 20 ile 22 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli. Rüzgarın hızı 5 ile 10 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %60 ile %70 civarında olacak. Bu durum hava kalitesinin orta seviyede olduğunu gösteriyor. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığı 24 ile 26 derece arasında olacak. Hava yine güneşli görünüyor. 18 Mayıs Pazartesi günü sıcaklık 23 ile 25 derece civarında olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 19 Mayıs Salı günü hava sıcaklığı 24 ile 26 derece arasında olacak. O gün hava bol güneşli olacak. Sonuç olarak, önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güzel olacak.

Bu güzel havayı değerlendirirken dikkatli olmalıyız. Özellikle 18 Mayıs Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar olabileceğini unutmamalıyız. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Diğer günlerde güneşli havanın tadını çıkarabiliriz. Açık hava etkinlikleri yapmak için uygun şartlar mevcut.