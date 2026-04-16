HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 16 Nisan Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 16 Nisan 2026'da hava durumu oldukça keyifli. Sıcaklık 13 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %49 ile stabil kalacak. Rüzgar ise saatte yaklaşık 2.35 kilometre hızla esecek. Yağış beklenmediği için dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuluyor. Ancak, önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek ve sağanak yağışlar söz konusu olacak. Bu faktörlere karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 16 Nisan 2026 Perşembe, Şanlıurfa'da hava durumu ılıman ve keyifli. Gün boyunca hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 13 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %49 seviyesinde kalacak. Rüzgar saatte yaklaşık 2.35 kilometre esiyor. Yağış beklenmediği için dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Cuma günü, 17 Nisan 2026, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 14 ile 23 derece arasında değişecek. Nem oranı %48 civarında seyredecek. Rüzgar saatte yaklaşık 6.42 kilometre hızla esecek. Yağış ihtimali %20 civarında bulunuyor.

Cumartesi günü, 18 Nisan 2026, hava sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 seviyelerinde kalacak. Rüzgar saatte yaklaşık 6.68 kilometre hızla esecek.

Pazar günü, 19 Nisan 2026, hava yer yer sağanaklı geçecek. Sıcaklık 8 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %55 civarında kalacak. Rüzgar saatte yaklaşık 6.68 kilometre hızla esmeye devam edecek.

Bu değişen hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysi almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek önemlidir. Katları gerektiğinde çıkarıp giyinmek pratik olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına uygun kıyafetler seçmek gerekir. Açık alanlarda dikkatli olmak da önem taşıyor.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.