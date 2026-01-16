Şanlıurfa Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Ocak 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 7 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -4 dereceye kadar düşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 dereceye kadar yükselecek. Hissedilen sıcaklık 3 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 0 dereceye gerileyecek. Gece saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık -4 dereceye inebilecek. Rüzgar sabah saatlerinde 5 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 9 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 7 km/saat hızında esecek. Gece saatlerinde ise rüzgar hızı yine 7 km/saat olacak. Rüzgar yönü sabah saatlerinde kuzeybatı olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar güney yönünde esecek. Akşam saatlerinde kuzeydoğu yönüne dönecek. Gece saatlerinde ise kuzey yönünden esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %72 civarında olacak. Gündüz saatlerinde nem oranı %53 olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %74'e yükselecek. Gece saatlerinde ise nem oranı %80 civarında bekleniyor. Basınç sabah saatlerinde 956 hPa, gündüzde 956 hPa olacak. Akşam saatlerinde basınç 955 hPa'ya düşecek. Gece saatlerinde basınç yine 955 hPa olacak. Gün doğumu saati 07:37, gün batımı saati ise 17:31 olarak tahmin ediliyor.

17 Ocak 2026 Cumartesi günü, hava durumu da benzer şekilde soğuk ve bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları 1 ile 4 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -2 dereceye kadar düşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 dereceye kadar yükselecek. Hissedilen sıcaklık 0 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 0 dereceye gerileyecek. Gece saatlerinde sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek. Hissedilen sıcaklık -2 dereceye inebilecek. Rüzgar sabah saatlerinde 10 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar 11 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 7 km/saat hızında esecek. Gece saatlerinde ise rüzgar hızı 9 km/saat olacak. Rüzgarın yönü sabah saatlerinde kuzeydoğu olacak. Gündüz saatlerinde doğu yönünde esecek. Akşam saatlerinde rüzgar kuzeydoğu yönünde olacak. Gece saatlerinde yine kuzey yönüne dönecek. Nem oranı sabah saatlerinde %74 civarında olacak. Gündüz saatlerinde nem oranı %76 olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %89'a yükselecek. Gece saatlerinde ise nem oranı %91 civarında bekleniyor. Basınç sabah saatlerinde 952 hPa, gündüzde 949 hPa olacak. Akşam saatlerinde basınç 949 hPa'da kalacak. Gece saatlerinde yine 949 hPa olacak. Gün doğumu saati 07:36, gün batımı saati ise 17:33 olarak tahmin ediliyor.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşullarında, Şanlıurfa'da dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarın hızının artabileceği düşünülmeli. Rüzgar geçirmeyen giysiler seçilebilir. Nem oranı yüksek olduğu için cilt kuruluğu riski artmaktadır. Nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır. Sıcak içecekler tüketmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının daha da düşebileceği unutulmamalıdır. Hazırlıklı olmak, sağlıklı ve konforlu bir gün geçirmeye yardımcı olur.