HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'nın hava durumu, 16 Şubat 2026 tarihinde genellikle güneşli ve ılımandır. Gün içinde sıcaklık 16 derece civarında, gece ise 7-8 derece arasında seyredecektir. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 13-15 derece arasında değişim göstermektedir. Salı günü sağanak yağış beklenirken, rüzgarların artması muhtemeldir. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmek, konforlu bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.

Şanlıurfa Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 16 Şubat 2026 Pazartesi, Şanlıurfa'da hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarındadır. Gece ise 7 - 8 derece arasında seyredecektir. Hissedilen sıcaklıklar 6 - 7 derece civarındadır. Rüzgarlar hafif, doğu yönünden esecek. Nem oranı %70 civarındadır. Bu koşullar, Şanlıurfa'daki hava durumunun keyifli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde, 17 Şubat Salı günü hava sıcaklıkları 13 - 14 derece civarında olacak. Salı günü yer yer sağanak yağış görülebilir. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. 18 Şubat Çarşamba günü ise sıcaklıklar 14 - 15 derece civarına çıkacak. Rüzgarların daha da artması beklenmektedir. Bu durum, rüzgarlı bir gün geçirebileceğinizi gösteriyor. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih edebilirsiniz.

19 Şubat Perşembe günü ise hava sıcaklıkları 13 - 14 derece arasında olacak. Bulutların arasından ara sıra güneş görünebilir. Bu gün hava koşulları değişken olabilir. Kat kat giyinmek ve duruma göre plan yapmak akıllıca olacaktır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini kontrol etmelisiniz. Planlarınızı buna göre yapmanız önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih etmek, konforlu bir gün geçirmenizi sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbul'u korkuttuGece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbul'u korkuttu
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştıKabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.