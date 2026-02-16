Şanlıurfa Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Şubat 2026 Pazartesi, Şanlıurfa'da hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarındadır. Gece ise 7 - 8 derece arasında seyredecektir. Hissedilen sıcaklıklar 6 - 7 derece civarındadır. Rüzgarlar hafif, doğu yönünden esecek. Nem oranı %70 civarındadır. Bu koşullar, Şanlıurfa'daki hava durumunun keyifli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde, 17 Şubat Salı günü hava sıcaklıkları 13 - 14 derece civarında olacak. Salı günü yer yer sağanak yağış görülebilir. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. 18 Şubat Çarşamba günü ise sıcaklıklar 14 - 15 derece civarına çıkacak. Rüzgarların daha da artması beklenmektedir. Bu durum, rüzgarlı bir gün geçirebileceğinizi gösteriyor. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih edebilirsiniz.

19 Şubat Perşembe günü ise hava sıcaklıkları 13 - 14 derece arasında olacak. Bulutların arasından ara sıra güneş görünebilir. Bu gün hava koşulları değişken olabilir. Kat kat giyinmek ve duruma göre plan yapmak akıllıca olacaktır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini kontrol etmelisiniz. Planlarınızı buna göre yapmanız önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih etmek, konforlu bir gün geçirmenizi sağlar.