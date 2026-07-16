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Şanlıurfa Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 16 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 40 derece iken, gece ise 29 dereceye düşmesi bekleniyor. Düşük nem oranıyla birlikte rüzgar kuzeyden eserek hızı saatte 6 km olacak. Hafta sonu sıcaklık 37 dereceye kadar düşse de hava koşulları genel olarak sıcak ve kuru kalacak. Özellikle dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi ve güneşten korunması önerilmektedir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Şanlıurfa'da 16 Temmuz 2026 Perşembe günü, hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 40 derece civarında olacak. Gece sıcaklığının ise 29 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı düşük. Yaklaşık %15 seviyelerinde olması tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 6 km olacak. Bu koşullar, Şanlıurfa'da hava durumunun sıcak ve kuru olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Temmuz Cuma günü sıcaklık 39 derece civarında olacak. 18 Temmuz Cumartesi günü ise 37 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 25-27 derece arasında değişecek. Nem oranı yine düşük kalacak. Rüzgar hızı saatte 4-5 km arasında esmesi tahmin ediliyor. Bu durum, Şanlıurfa'da sıcak ve kuru hava koşullarının süreceğini gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi önerilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması gerekir. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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