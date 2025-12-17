Şanlıurfa Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü, Şanlıurfa'da hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 13 ile 15 derece arasında olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 ile 7 derece arasında kalacak. Gün içinde sıcaklık 15 dereceye kadar yükselebilir. Nem oranı %55 ile %69 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 7 ile 10 kilometre arasında esecek. Gün doğumu saati 07:30, gün batımı saati 17:10 olarak ön görülüyor.

Bu ılıman hava koşulları, Şanlıurfa'da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur. Sabah ve akşam saatlerinde hafif bir mont veya ceket giymek faydalı olacaktır. Güneşli hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunar.

Önümüzdeki günlerde, 18 Aralık Perşembe günü, hava sıcaklıkları 13 ile 16 derece arasında olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 ile 6 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %41 civarında olması öngörülüyor. Rüzgar hızı saatte 4 kilometre civarında esecek.

19 Aralık Cuma günü, hava sıcaklıkları 13 ile 15 derece arasında kalacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı %52 civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hızı yine saatte 4 kilometre civarında esecek.

Ilıman hava koşulları, Şanlıurfa'da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur. Sabah ve akşam saatlerinde hafif bir mont veya ceket giymek önemlidir. Güneşli hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunar.

Şanlıurfa'da 17 Aralık Çarşamba günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edeceği öngörülüyor. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir mont veya ceket bulundurmak faydalı olacaktır.