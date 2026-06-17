Şanlıurfa Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü, Şanlıurfa'da hava sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derece civarında. Gece ise 24-25 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik yaz iklimine uygun.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Haziran Perşembe günü sıcaklık 34-35 derece olacak. 19 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 36-37 derece arasında olacak. Yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı hissedilebilir.

Sıcak günlerde dikkat edilmesi gerekenler var. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de faydalıdır. Açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığı korunmalıdır. Sıcak havalarda hassas gruplar, yaşlılar ve çocuklar, daha dikkatli olmalıdır.

Şanlıurfa'da yaz aylarında hava durumu genellikle sıcak ve kuru oluyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak havalara hazırlıklı olmak, sağlığı korur. Bu, günlük yaşamı daha konforlu hale getirir.