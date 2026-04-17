Şanlıurfa Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Nisan 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklık ise 20 derece olarak öngörülüyor. Nem oranı %53 olacak. Rüzgar hızı 2,2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Yağış ihtimali %1,62 olarak belirtiliyor. Bu da gün boyunca hafif yağışların olabileceğini gösteriyor. Basınç değeri ise 1012 mm Bar seviyesinde olacak.

Cumartesi, 18 Nisan 2026'da hava sıcaklıkları 14 ile 15 derece arasında bekleniyor. Şiddetli sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Pazar günü, 19 Nisan 2026, hava sıcaklıkları 9 ile 15 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar tahmin ediliyor. Pazartesi, 20 Nisan 2026'da hava sıcaklıkları 6 ile 15 derece arasında olacak. Sağanak yağışların etkili olacağı düşünülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı göz önünde bulundurulmalı. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli kontrol etmek faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymeniz gerekir. Gerekli önlemleri almak da önemlidir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşım durumunu takip etmekte fayda var.