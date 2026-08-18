Şanlıurfa Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün 18 Ağustos 2026 Salı. Şanlıurfa'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32 dereceye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 21-22 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik yaz iklimini işaret ediyor. Yaz aylarında hava durumu genellikle sıcak ve kuru geçiyor. Gündüzleri yüksek sıcaklıklar hakim. Akşam saatlerinde ise daha serin hava koşulları görülüyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek.

19 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 34 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. 20 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 36 dereceye çıkacak. Bu yüksek sıcaklıklar, dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmak önemlidir. Bol su tüketimi faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da önemlidir.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda bulunmak gerekiyor. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmakta fayda var. Şanlıurfa'da 18 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam edeceği öngörülüyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlıklı ve konforlu bir gün geçirmek mümkün olacaktır.