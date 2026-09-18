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Şanlıurfa Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da hava durumu, 18 Eylül 2026 itibarıyla dikkat çekici bir şekilde ılımlı. Sabah saatlerinde serinlik hissedilirken, gün boyunca sıcaklık 20-22 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık hızla düşecek. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir ceket öneriliyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 19-21 derece arasında seyredecek. Su tüketimine dikkat edilmesi, yürüyüş ve spor aktiviteleri için uygun saatler öneriliyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

18 Eylül Cuma 2026 tarihi itibarıyla Şanlıurfa hava durumu dikkat çekiyor. Sıcaklıklar 20 derece civarında. Sabah saatlerinde serinlik hissediliyor. Gün ilerledikçe sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Hava genel olarak açık. Ancak, günün ortasında hafif bir rüzgar hissedilebilir. Bu rüzgar, sıcak atmosferi biraz yumuşatabilir.

Şanlıurfa’nın iklimi yaz aylarının sıcaklıklarını kısmen ılımlı hale getirdi. Akşam saatlerinde sıcaklığın hızla düşmesi bekleniyor. Dışarı çıkmayı planlayanlar, hafif bir ceket iyi bir fikir olabilir. Bu detay, akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için konfor sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hakkında birkaç bilgi vermek gerek. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıklar 19 - 21 derece arasında değişecek. Özellikle pazar günü bulutlu bir hava bekleniyor. Genel olarak ılımlı bir iklim hâkim olacak. Bu dönemde dışarıda zaman geçirenlerin su tüketimine dikkat etmesi önemli. Yeterince sıvı almak sağlık açısından zaruridir. Yürüyüş ve spor aktiviteleri uygun saatlerde yapılmalı.

Hava durumu elverişli. Yaz sıcakları yerini hafif rüzgârlar ve ılımlı sıcaklıklara bıraktı. Dışarıda vakit geçirmek ve sosyal etkinliklere katılmak için cazip bir fırsat sunuyor. Havanın tadını çıkarırken sağlık da göz ardı edilmemeli.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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