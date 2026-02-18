HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu serin ve yağışlı bir görünüm sergilemekte. Gündüz sıcaklıklar 15-16 derece arasında seyrediyor. Akşam ve gece sıcaklıkları 8-9 dereceye düşeceği bekleniyor. Rüzgarın doğu yönünden orta şiddette eseceği ve nem oranının %55 ile %86 arasında dalgalanacağı öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava, ılıman ve güneşli bir seyir izleyecek.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba, Şanlıurfa'da hava durumu serin ve yağışlı. Bu durum bölgenin kış koşullarını yansıtıyor. Gündüz sıcaklıklar 15-16 derece aralığında. Akşam ve gece sıcaklıkların 8-9 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 11-12 derece. Akşam ve gece saatlerinde ise bu, 6-7 derece olacak. Yani, bugün hava serin ve yağışlı.

Rüzgarlar doğu yönünden orta şiddette esecek. Hızları 19-30 km/saat arasında değişecek. Nem oranı ise %55 ile %86 arasında dalgalanacak. Bu durumlar, hava durumunun serin ve yağışlı olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman bir seyir izleyecek. 19 Şubat Perşembe günü sıcaklık gündüz 12 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 3 derece civarında. Hafif yağışlar bekleniyor. 20 Şubat Cuma günü hava ısınacak. Gündüz sıcaklık 14 dereceye, gece sıcaklık 4 dereceye ulaşacak. Bu gün güneşli geçecek. 21 Şubat Cumartesi günü ise gündüz sıcaklık 16 derece. Gece sıcaklık 6 derece civarında olacak. Güneşli bir hava hakim olacak.

Bugün ve önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Serin ve yağışlı havaya karşı hazırlıklı olmalıyız. Şanlıurfa'da hava durumu, serin ve yağışlıdan ılıman ve güneşliye doğru değişim gösterecek.

