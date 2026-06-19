Şanlıurfa Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Haziran 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 - 35 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 18 - 19 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik yaz iklimini yansıtıyor. Gündüz ile gece arasında belirgin bir sıcaklık farkı var.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 20 - 22 Haziran tarihleri arasında sıcaklıklar yükselebilir. Cumartesi günü hava sıcaklığının 33 - 34 derece olması bekleniyor. Pazar günü sıcaklık 35 - 36 dereceye çıkabilir. Pazartesi günü ise 36 - 37 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli. Yağış beklenmiyor.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bu durum geçerlidir. Gündüzleri yüksek sıcaklıklar güneş ışınlarının dik açısıyla birleşince bunaltıcı hale geliyor. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11:00 - 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

Gece saatlerinde sıcaklıklar düşer. Akşamları hafif bir ceket veya uzun kollu giysi bulundurmak iyi olur. Bu şekilde ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut korunabilir. Yüksek sıcaklık nedeniyle nem oranı düşer. Bu durum, terlemenin hızla buharlaşmasını ve vücudun su kaybını artırabilir. Gün boyunca düzenli aralıklarla su içmeye özen gösterilmelidir.

Şanlıurfa'da 19 - 22 Haziran tarihleri arasında hava sıcak ve güneşli olacak. Bu dönemde sıcak hava koşullarına karşı önlemler almak önemlidir. Hem gündüz hem de gece saatlerinde rahat ve sağlıklı vakit geçirmek mümkündür.