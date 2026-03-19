Şanlıurfa Hava Durumu! 19 Mart Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 19 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu yağışlı olacak. Sıcaklıklar 14 - 6 derece arasında değişecek. Gün boyunca ılıman bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar giymek iyi bir tercih olabilir.

20 Mart Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 11 - 6 derece arasında kalacak. 21 Mart Cumartesi günü de hafif yağmur devam edecek. O gün sıcaklıklar 12 - 7 derece civarında seyredecek. 22 Mart Pazar günü ise yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar 9 - 6 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Yağışlı havalarda trafik koşulları değişebilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir.