Şanlıurfa Hava Durumu! 19 Nisan Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Nisan 2026 Pazar. Şanlıurfa'da hava durumu yerel kaynaklara göre orta şiddetli yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18°C. En düşük sıcaklık ise 12°C civarında olacak. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Dışarı çıkmadan önce uygun yağmurluk giyin. Su geçirmez ayakkabılar da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Sürüş sırasında dikkatli olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 20 Nisan Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19°C olacak. En düşük sıcaklık ise 10°C civarında seyredecek. 21 Nisan Salı günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 11°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olun. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurun. Bu, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.