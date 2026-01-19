HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 19 Ocak 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve az bulutlu olarak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 1 ile 6 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık ise -4 ile -5 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde kış koşullarının etkili olmasıyla birlikte kalın giyinmek ve uygun ayakkabılar tercih etmek, sağlık açısından büyük önem taşıyor. Rüzgar geçirmeyen giysiler, dışarıda geçirilen zamanın konforunu artıracak.

Şanlıurfa Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Şanlıurfa'da 19 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu soğuk ve az bulutlu olacak. Kış mevsiminin özelliklerini yansıtması bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 1 ile 6 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık ise -4 ile -5 derece civarında olacak. Nem oranı %60 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 23 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:34, gün batımı ise 17:34 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde kış koşulları Şanlıurfa'da etkili olacak. 20 Ocak Salı günü hava sıcaklığının 4 ile 7 derece arasında olması bekleniyor. 21 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklık 0 ile 8 derece arasında olacak. 22 Ocak Perşembe günü hava sıcaklığının 0 ile 6 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Sokaklarda kaygan zeminlere dikkat etmek gereklidir. Uygun ayakkabılar giyilmelidir. Evde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığına emin olunmalıdır. Su borularının donmasını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu şekilde Şanlıurfa'da hava koşullarına hazırlıklı olunabilir. Sağlığınızı korumak mümkün olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katiller aynı isim çıktıBir mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katiller aynı isim çıktı
İstanbul'da kar yağışı! Gece mutluluk sabah trafik çilesi... İstanbul'da kar yağışı! Gece mutluluk sabah trafik çilesi...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.