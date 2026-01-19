Şanlıurfa Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 19 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu soğuk ve az bulutlu olacak. Kış mevsiminin özelliklerini yansıtması bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 1 ile 6 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık ise -4 ile -5 derece civarında olacak. Nem oranı %60 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 23 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:34, gün batımı ise 17:34 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde kış koşulları Şanlıurfa'da etkili olacak. 20 Ocak Salı günü hava sıcaklığının 4 ile 7 derece arasında olması bekleniyor. 21 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklık 0 ile 8 derece arasında olacak. 22 Ocak Perşembe günü hava sıcaklığının 0 ile 6 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Sokaklarda kaygan zeminlere dikkat etmek gereklidir. Uygun ayakkabılar giyilmelidir. Evde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığına emin olunmalıdır. Su borularının donmasını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu şekilde Şanlıurfa'da hava koşullarına hazırlıklı olunabilir. Sağlığınızı korumak mümkün olacaktır.