Şanlıurfa Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da, 19 Şubat 2026 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 derece, gündüzde 13 dereceye yükselmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık artışı yaşanacak. 20 Şubat'ta 6 derece sabah sıcaklığı, 21 Şubat'ta ise gündüz 16 derece tahmin ediliyor. Rüzgarın yönü değişecek, nem oranı ise azalacak. Gün içinde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak.

Zeynel Eren Ölüç

19 Şubat 2026 Perşembe günü, Şanlıurfa'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 dereceye yükselebilir. Akşam ve gece saatlerinde 10 derece civarında seyredecek. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 17 kilometre hızıyla esecek. Nem oranı %85 civarında olacak.

Hava durumu önümüzdeki günlerde daha sıcak ve güneşli hale gelecek. 20 Şubat Cuma sabah saatlerinde sıcaklık 6 derece olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 dereceye yükselebilir. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık 10 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %65 civarında olacak.

Cumartesi günü, 21 Şubat 2026, hava daha ısınacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 dereceye ulaşacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %60 civarında bekleniyor.

Pazar günü, 22 Şubat 2026, gündüz sıcaklıkları 14 derece olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %55 civarında olacak.

Bu dönemde sıcaklıkların artması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olmak faydalı. Gün içinde güneş ışığından yararlanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde hafif bir ceket veya rüzgar geçirmez giysi bulundurmak iyi olacaktır. Bu önlemler, olası rahatsızlıkları önleyecektir.

