Şanlıurfa Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün 19 Temmuz 2026 Pazar günü, Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37-38 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 25-26 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 6-13 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı gündüz %29-52, gece %26-43 arasında değişecek.

Öğle ve öğleden sonra saatlerinde sıcak hava koşulları daha belirgin hale gelecek. Sıcaklıkların hissedilmesi için önlemler alınması önemli. Bu dönemlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkılması gerektiğinde koruyucu giysiler ve şapka kullanmak önerilir. Bol su içerek su dengesinin korunması gerekmektedir. Ayrıca, serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeye özen gösterin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Temmuz Pazartesi hava sıcaklığı 39-40 derece civarında olacak. 21 Temmuz Salı günü sıcaklığın 40-42 derece arasında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için dikkat gerektiriyor. Sıcak hava koşullarına karşı alacağınız önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Şanlıurfa'da yaz aylarında yüksek sıcaklıklar sıkça görülüyor.