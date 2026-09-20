HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 20 Eylül Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

20 Eylül 2026 tarihinde Şanlıurfa’da sıcak ve güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirecekler, su tüketimine dikkat etmelidir. Gün ortasında sıcaklık artışı yaşanacak. Yazın son döneminde açık hava etkinlikleri için uygun bir hava durumu söz konusu. Gece sıcaklık düşerek dinlendirici bir uyku imkanı sunacak. Tedbiri elden bırakmamak önemlidir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 20 Eylül Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

20 Eylül 2026 tarihinde Şanlıurfa’da sıcak bir gün bekleniyor. Yazın sonlarına yaklaşırken, sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşli bir gün geçireceğiz. Bu, açık hava etkinlikleri için fırsat sunar. Öğle saatlerinde sıcaklık artacak. Dışarıda vakit geçirecekler, su tükettiklerine dikkat etmelidir.

Şanlıurfa'nın iklimi, bölgenin karakteristik özelliğidir. Gün içinde sıcaklık dalgalanması beklenmiyor. Sabah saatlerinde hava serin, gün ortasında sıcak olacaktır. Gece sıcaklık düşerek makul seviyeye inecek. Bu durum, dinlendirici bir uyku için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken görünüyor. Hafta ortası sıcaklıklar 23-24 dereceye kadar çıkabilir. Ancak, hafif yağışlı günler de olabilir. Dışarıda vakit geçirecekler, yanlarına hafif bir yağmurluk almalıdır. Bu, sürprizlerin önüne geçebilir.

Şanlıurfa'nın iklimini düşündüğümüzde, en yüksek sıcaklıklar genellikle gün ortasında oluşur. Dışarıda fazla kalmayı planlıyorsanız, koruyucu aksesuar bulundurmalısınız. Şapka veya güneş gözlüğü iyi bir tercih olacaktır. Hava durumu ne olursa olsun, su tüketimini artırmak önemlidir. Güneşten koruyucu kullanmak sağlığınız için faydalıdır.

Bugünkü hava durumu oldukça olumlu görünüyor. Önümüzdeki günler çeşitli sürprizler sunabilir. Dış mekan etkinlikleri için harika bir dönemdesiniz. Ancak, hava şartlarını düşünerek tedbirli olmalısınız. Şanlıurfa'da ya da başka bir yerde, keyifli bir gün geçirmek için hazırlığınızı iyi yapın.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adliyelerde davalara müdahale eden 5 kişiye tutuklama talebiAdliyelerde davalara müdahale eden 5 kişiye tutuklama talebi
Antalya’da iki iş yerinde yangın: Alevler üst kattaki eve de zarar verdiAntalya’da iki iş yerinde yangın: Alevler üst kattaki eve de zarar verdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

Yer: Osmaniye... 2 çocuk annesi eşini piknik tüpüyle katletti: Talihsiz kadın ikizlere hamileymiş

Yer: Osmaniye... 2 çocuk annesi eşini piknik tüpüyle katletti: Talihsiz kadın ikizlere hamileymiş

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Altunç Kumova'nın ifadesi ortaya çıktı: "Anormal bir rakam"

Altunç Kumova'nın ifadesi ortaya çıktı: "Anormal bir rakam"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.