Şanlıurfa Hava Durumu! 20 Mayıs Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü hava durumu değişken olacak. Bölge sakinleri için farklı koşullar sunuyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 20 dereceye ulaşacak. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik iklimine uygun. Gündüzleri ılıman bir hava sağlanacak.

Günün ilerleyen saatlerinde değişiklikler yaşanacak. Öğleden sonra bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu yağışlar hava sıcaklıklarını 10 ile 22 derece arasında dalgalandıracak. Özellikle akşam saatlerinde yağışların yoğunlaşması bekleniyor.

Rüzgar hızı 5 ile 10 km/saat arasında değişecek. Hava koşulları genel olarak sakin kalacak. Nem oranı gün boyunca %50 ile %80 arasında değişim gösterecek. Bu seviyeler, hava kalitesinin orta seviyede olmasına neden olacak.

Gelecek günlerde hava durumu da değişecek. 21 Mayıs Perşembe günü hafif yağmurlu, 22 Mayıs Cuma günü ise güneşli olacak. Bu durum, Şanlıurfa'daki hava koşullarının hızla değişebileceğini gösteriyor.

Değişken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli. Şanlıurfa'da yaşayanlar ve ziyaretçiler hazırlıklı olmalı. Akşam saatlerinde yağışların artması bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek işe yarayabilir. Rüzgar hafif olacak ama ani rüzgar değişimlerine dikkat etmekte fayda var.

Şanlıurfa'da 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü hava durumu gündüzleri ılıman, akşam saatlerinde ise yağışlı. Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak, günlük yaşamı daha konforlu hale getirecektir.