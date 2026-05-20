Malatya depremi beşik gibi salladı! Panik anları kamerada: Böyle kaçıştılar

Saat 09.00'da meydana gelen Malatya Battalgazi merkez üslü deprem tedirginlik yarattı. 5,6 büyüklüğündeki sarsıntı çevre illerde de hissedilirken depremin boyutu ortaya çıkan görüntülerle gözler önüne serildi.
Görüntülerde vatandaşların deprem sırasında kendilerini apar topar sokağa attığı, insanların panikle sağa sola kaçıştığı anlar yer alıyor.
Bir başka görüntüde ise okulların tahliye edildiği anlar kameralara yansıdı.
Bazı görüntülerde avizelerin adeta beşik gibi sallandığı görüldü.
