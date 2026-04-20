Şanlıurfa Hava Durumu! 20 Nisan Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün 20 Nisan 2026 Pazartesi. Şanlıurfa'da hava durumu değişiklik gösteriyor. Bölge halkı için sürpriz bir hava durumu söz konusu. Genelde sıcak ve güneşli günler yaşanıyor. Ancak bugün yer yer sağanak yağışlar var. Gök gürültülü sağanak yağışlar da bekleniyor. Sıcaklık gündüz 14 dereceye kadar yükseliyor. Gece ise sıcaklık 6 dereceye düşebilir. Bu ani değişiklik, açık hava etkinlikleri için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin olacak. Salı günü hava genellikle güneşli geçecek. Sıcaklık 17 derece civarında seyredecek. Çarşamba günü de benzer bir hava bekleniyor. Sıcaklık 18 dereceye ulaşabilir. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

Ani hava değişiklikleri görülebilir. Beklenmedik yağışlar zaman zaman yaşanıyor. Bu nedenle açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Hava durumunu düzenli kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Yanlarında uygun giysiler bulundurmaları önemlidir. Ani yağışlar su birikintilerine yol açabilir. Sürücülerin yol durumunu kontrol etmeleri de çok önemli.

Şanlıurfa'da 20 Nisan 2026 Pazartesi günkü yağışlı hava, alışılmadık bir durum oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları sakinleşecek. Ancak ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Gerekli önlemleri alarak olumsuz etkileri en aza indirmek mümkün.