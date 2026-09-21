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Şanlıurfa Hava Durumu! 21 Eylül Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 21 Eylül 2026’da sıcak ve güneşli bir gün yaşanacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceyi bulacak, gün sonunda ise 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenlerin ince giysi ve su tüketimine dikkat etmesi öneriliyor. Rüzgarlar sıcaklığı daha katlanılabilir hale getirecek. Önümüzdeki günlerde 19-23 derece arasında değişen hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sağlığınızı korumayı ihmal etmeyin.

Şanlıurfa Hava Durumu! 21 Eylül Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

21 Eylül 2026 tarihinde, Şanlıurfa'nın sıcak ve kuru ikliminde tipik bir gün geçiyor. Bugün hava durumu yaz mevsiminin etkilerini hissettiriyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 derece civarına ulaşıyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise 22 dereceye kadar çıkabilir. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir hava sağlar. Akşam saatlerinde sıcaklıklar hafif düşerken 19 derecelere inebilir. Dışarı çıkanların ince bir ceket veya üst giysi bulundurması faydalı olacaktır.

Gün içerisinde su içmeyi unutmamak önemlidir. Hava durumu sıcak olduğu için vücudun su ihtiyacı artıyor. Şanlıurfa'da güneşli ve bulutsuz bir gün olacak. Ancak ara sıra hafif rüzgarlar hissedilebilir. Rüzgarlar, günün sıcaklığını daha katlanılabilir hale getirecektir. Yaz mevsimi boyunca hava durumu genellikle böyle geçti. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 19 - 23 derece arasında değişecek. Bazı günlerde parçalı bulutluluk ve hafif rüzgarlar görülebilir. Sıcaklıkların artması, dışarıda aktiviteler için elverişli bir ortam sağlıyor. Ancak sıcaktan korunmak, özellikle çocuklar ve yaşlılar için kritik hale gelebilir. Evde kalanların serin alanlar tercih etmesi önerilir. Hava akımını sağlamak için kapı ve pencereleri açık tutmak önemlidir.

Dışarıda zaman geçirenlerin güneşten korunması da önemlidir. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak gereklidir. Yüksek sıcaklıklarda ani sıcaktan kaynaklanan sağlık problemleri dikkate alınmalıdır. Vücudu serin tutmak adına hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Su tüketimini artırmak da önemlidir. Aşırı güneş altında kalmamaya dikkat edilmelidir.

Şanlıurfa'da bugün ve önümüzdeki günlerde sıcak bir hava durumu hakim olacak. Sıcaklıklara karşı önlemler almak en iyi yol olacaktır. Havanın keyfini çıkarırken sağlığınıza dikkat edin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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