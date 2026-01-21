HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 21 Ocak 2026 tarihinde soğuk ve bulutlu hava durumu bekleniyor. Hava sıcaklığı 0 ile 7 derece arasında değişecek. Nem oranı %56, rüzgar hızı ise 16 km/saat olacak. 22 Ocak'ta hafif kar yağışı beklenirken, 23 Ocak'ta orta kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Hava koşullarına uygun kıyafet giyilmeli ve araç kullanırken dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecek.

Ufuk Dağ

Şanlıurfa'da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve bulutlu olarak öngörülüyor. Kış mevsiminin tipik özellikleri gözlemleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 0 ile 7 derece arasında değişecek. Nem oranı %56 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 16 km/saat olarak tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık -4 derece civarında olacak. Gün doğumu saati 07:34, gün batımı saati ise 17:37 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde Şanlıurfa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Ocak 2026 Perşembe günü, hava sıcaklığı 0 ile 6 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. Nem oranı %75. Rüzgar hızı ise 2.5 km/saat olacak. 23 Ocak 2026 Cuma günü, hava sıcaklığı 0 ile 2 derece arasında öngörülüyor. Orta kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Nem oranı %82. Rüzgar hızı 19 km/saat olarak tahmin ediliyor. 24 Ocak 2026 Cumartesi günü, hava sıcaklığı -1 ile 3 derece arasında olacak. Bulutlu bir gün yaşanması bekleniyor.

Hava koşullarının soğuk ve yağışlı olacağı düşünüldüğünde, bazı önlemler almak önemli. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düştüğü unutmamalıdır. Kar yağışı nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Gerekirse toplu taşıma tercih edilmelidir. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalı. Su borularının donma riskine karşı önlem alınmalıdır. Bu şekilde, Şanlıurfa'daki hava koşullarına karşı hazırlıklı olunabilir. Olumsuz etkiler en aza indirilebilir.

