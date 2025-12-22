HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa hava durumu, 22 Aralık 2025 tarihinde genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 12 dereceye ulaşırken, gece 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %50 ve rüzgar hızı 6 km/saat. Önümüzdeki günlerde hava çok bulutlu ve sıcaklık 11 ile 2 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalacak. Soğuk havaya karşı dikkatli olmak, kat kat giyinmek önemli olacak.

Taner Şahin

Bugün, 22 Aralık 2025 Pazartesi. Şanlıurfa'da hava durumu genellikle açık ve güneşlidir. Gündüz sıcaklık 12 derece civarına ulaşıyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %50 civarında ve rüzgar hızı 6 km/saat seviyelerinde. Gün doğumu saati 07:35. Gün batımı saati ise 17:11 olarak öngörülüyor.

23 Aralık Salı günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11 ile 2 derece arasında değişecek. Ardından 24 Aralık Çarşamba günü puslu güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar yine 11 ile 2 derece arasında olacak. 25 Aralık Perşembe günü bulutların arasından güneşin ara ara çıkması tahmin ediliyor. Bu günlerde sıcaklıklar yine 11 ile 2 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalacak. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, rüzgardan korunmak gereklidir. Sıcak içecekler tüketmek, vücut ısısını dengede tutmanıza yardımcı olacaktır. Sabah ve akşam yola çıkacakların hava koşullarına uygun giyinmeleri faydalı olacaktır. Araçlarının kış koşullarına uygun olup olmadığını kontrol etmeleri de önemlidir.

