Şanlıurfa Hava Durumu! 22 Mayıs Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da, 22 Mayıs 2026 Cuma günü, hava durumu genellikle açık olacak. Güneşli bir gün geçirilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 15 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esecek. Rüzgarın kuzeybatıdan gelmesi öngörülüyor.

23 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığı 28 dereceye yükselebilir. Bu gün hafif yağışların görülmesi bekleniyor. 24 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığı 26 derece civarında olacak. Hafif yağışların devam etmesi öngörülüyor. 25 Mayıs Pazartesi günü ise hava açık olacak. Sıcaklık 26 derece civarına yükselebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Şemsiyeler ıslanmaktan koruyacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi korur.

Şanlıurfa'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalıdır. Planlarınızı bu bilgilere göre yapmalısınız.