Şanlıurfa Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu, kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtır. Gün soğuk ve yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı 0 ile 4 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -4 derece civarında olacak. Nem oranı %74 ile %85 arasında değişecek. Rüzgar hızı 12 ile 18 km/saat arasında olacak. Bu koşullar, hava durumunun soğuk ve yağışlı olacağını gösteriyor.

23 Ocak 2026 Cuma günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. 24 Ocak 2026 Cumartesi günü çok bulutlu hava var. 25 Ocak 2026 Pazar günü ise bölgesel düzensiz yağmur tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları 0 ile 6 derece arasında değişecek.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmeli. Su geçirmez giysiler de tercih edilmelidir. Islak zeminlere dikkat edilmelidir. Araç kullanırken yol koşulları kötüleşebilir. Hız limitlerine uyulmalı, güvenli mesafe korunmalıdır. Bu önlemler, olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olur.