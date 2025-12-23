HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 23 Aralık Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

23 Aralık 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, Şanlıurfa'da hava genellikle açık ve hafif sisli olacak. Gündüz sıcaklığı 11 dereceye çıkacakken, akşam saatlerinde 2 dereceye düşmesi bekleniyor. Gelecek günlerde sıcaklık değişiklikleri devam edecek. 24 Aralık'ta 12, 25 Aralık'ta 11, 26 Aralık'ta ise 10 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden esmeye devam edecek. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olunması önerildi.

Devrim Karadağ

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı günü, Şanlıurfa'da hava durumu genellikle açık. Hava hafif sisli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 11 derece civarına ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 2 derece civarına düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde, 24 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 12 derece civarına yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 2 derece civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. 25 Aralık Perşembe günü gündüz saatlerinde sıcaklığın 11 derece civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 2 derece civarına düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek.

26 Aralık Cuma günü gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 1 derece civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceği unutulmamalıdır. Rüzgarın hızının artabileceği günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda olumsuz durumlarla karşılaşmamak için tedbirli olunması gerekmektedir.

