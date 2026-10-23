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Şanlıurfa Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa, 23 Ekim Cuma günü serin ve keyifli bir hava durumu sunuyor. Sabah 19 derece olan sıcaklık öğle saatlerinde 22 dereceye yükselebilir. Hafif rüzgâr ve yerel yağışlar, bölgedeki doğal güzellikleri ön plana çıkarıyor. Outdoor aktiviteler planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurması önemli. Piknik veya yürüyüş yapanlar, gerekli önlemlerle bu serin günlerden keyif alabilir. Şanlıurfa'nın eşsiz manzarasında tadını çıkarın.

Şanlıurfa Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Şanlıurfa'da 23 Ekim Cuma 2026 tarihi hava durumu hem serin hem de keyifli bir gün sunuyor. Sabah saatlerinde hava 19 derece civarında. Öğleye doğru sıcaklık 22 derecelere yükselebilir. Gün boyunca hafif rüzgâr etkili olacak. Zaman zaman yerel yağışlar meydana gelebilir. Bu durum, bölgedeki doğal güzellikleri ön plana çıkarır. Hava şartları, Şanlıurfa'nın tarihi dokusuyla birleşiyor. Dışarıda zaman geçirmek isteyenler için uygun bir fırsat sunulmaktadır.

Çeşitli outdoor aktiviteler planlayanlar, hava koşullarını göz önünde bulundurmalıdır. Bugünkü hava durumu güneşli ve bulutlu bir gün olarak geçecek. Gerekli önlemler alındığında, çok keyifli bir gün olabilir. Bölge halkının bu mevsimde dışarıda geçirdiği zaman önemlidir. Sosyalleşme ve fiziksel aktivite açısından büyük bir değer taşır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hafif değişiklikler gösterecek. Cumartesi ve pazar günleri sıcaklık 20 - 23 derece arasında seyredecek. Benzer yerel yağışların meydana gelebileceği göz önünde bulundurulmalı. Hava şartları bu şekilde ilerlerken, uygun giysiler tercih edilmelidir. Ani ıslaklıklara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Kat kat giyinmek, yağışlara karşı koruma sağlar.

Açık havada zaman geçirecek olan Şanlıurfalılar dikkatli olmalıdır. Piknik veya yürüyüş planlayanlar, su geçirmeyen botlar almalıdır. Yağmura karşı hafif bir kaban da faydalı olabilir. Ani hava değişikliklerine karşı hava durumu takibi yapmak önemlidir. Şanlıurfa'nın eşsiz manzaralarında bu serin günlerin tadını çıkarın. Uygun önlemlerle bu güzellikleri daha konforlu bir şekilde deneyimleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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