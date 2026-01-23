Şanlıurfa Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

23 Ocak 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu soğuk olacak. Kar yağışı bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 2 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklıklar 0 derece civarında olacak. Kar yağışı etkisini gösterecek. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 2 dereceye kadar yükselebilir. Bu sırada kar yağışının hafiflemesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar tekrar 0 dereceye düşecek. Kar yağışı yeniden başlayabilir. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar saatte 10 kilometre hızla esecek. Hava koşulları kar yağışının etkili olacağını gösteriyor. Sıcaklıklar donma noktasına yakın seyredecek.

24 Ocak 2026 Cumartesi günü, hava durumu kapalı olacak. Bulutlu bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar 0 ile 2 derece arasında değişecek. 25 Ocak 2026 Pazar günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında seyredecek. 26 Ocak 2026 Pazartesi günü, artan bulutlar var. Sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında olacak.

Bu soğuk ve kar yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalı. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmeli. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Islak zeminlere karşı dikkat edilmeli. Araç kullanırken yol koşullarının kötüleşebileceği göz önünde bulundurulmalı. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak en mantıklı tercih olacaktır. Evde kalmak daha güvenlidir.