Şanlıurfa Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Şubat 2026 Pazartesi. Şanlıurfa'da hava durumu mevsim normallerine uygun. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Kısmen güneşli ve hafif bulutlu bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı %60 civarında. Bu durum, hava koşullarını daha konforlu hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 24 Şubat Salı günü, hava sıcaklığı 21-23 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı ile açık ve güneşli bir gün yaşanacak. 25 Şubat Çarşamba günü ise sıcaklığın 20-22 derece arasında olması tahmin ediliyor. Yer yer sağanakların görülmesi de bekleniyor. 26 Şubat Perşembe günü, hava sıcaklığı 18-20 derece arasında olacak. Yağmur geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. 25 ve 26 Şubat tarihlerinde beklenen yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hafif olduğu günlerde açık hava etkinlikleri rahatlıkla planlanabilir.

Şanlıurfa'da bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahmini, bölge halkının günlük yaşamını etkileyecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, hem kendinizi hem de çevrenizdekileri koruyabilirsiniz.