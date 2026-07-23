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Şanlıurfa Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 23 Temmuz 2026 tarihinde hava sıcaklıkları 24 ile 39 derece arasında seyredecek. Bol güneş ışığı beklenirken, nem oranının %10 seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Rüzgarın hızı ise saatte 4 ile 7 kilometre arasında değişecek. Ülke genelinde sıcak ve kuru hava koşullarının devam edeceği, dışarıda geçirilen zamanlarda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Su tüketimine ve hafif giysilere özen gösterilmesi öneriliyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

23 Temmuz 2026 Perşembe, Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları 24 ile 39 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. Nem oranının %10 civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar saatte 4 ile 7 kilometre arasında esecek. Bu sıcaklıklar, hava koşullarının sıcak ve kuru olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 24 Temmuz Cuma günü hava sıcaklıkları 22 ile 38 derece arasında olacak. 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 20 ile 34 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar biraz daha düşecek. Ancak sıcak ve kuru koşullar yine devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketilmeli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalı. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için serin ortamlarda bulunmak iyi bir fikirdir. Ayrıca ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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