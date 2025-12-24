Şanlıurfa Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 13 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %75 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle açık ve güneşli kalacak. 25 Aralık Perşembe günü sıcaklıkların 12 derece civarında olması öngörülüyor. 26 Aralık Cuma günü sıcaklık 11 derece olacağı tahmin ediliyor. 27 Aralık Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülebilir. Hava sıcaklıklarının o gün 7 dereceye düşmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli gözüküyor. Ancak, 27 Aralık Cumartesi günü sağanak yağışlar yaşanabilir. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava açık ve güneşli olacak. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.