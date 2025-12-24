HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 24 Aralık 2025 günü hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 13 dereceye ulaşırken, gece ise 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif esecek. Önümüzdeki günlerde hava durumunun genel olarak açık ve güneşli kalacağı öngörülüyor. Ancak, 27 Aralık'ta sağanak yağışlar görülebilir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Şanlıurfa Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Şanlıurfa'da 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 13 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %75 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle açık ve güneşli kalacak. 25 Aralık Perşembe günü sıcaklıkların 12 derece civarında olması öngörülüyor. 26 Aralık Cuma günü sıcaklık 11 derece olacağı tahmin ediliyor. 27 Aralık Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülebilir. Hava sıcaklıklarının o gün 7 dereceye düşmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli gözüküyor. Ancak, 27 Aralık Cumartesi günü sağanak yağışlar yaşanabilir. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava açık ve güneşli olacak. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail domatesi mi yiyoruz? Tarım Bakanı Yumaklı açıkladıİsrail domatesi mi yiyoruz? Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı
İletişin Başkanı Duran’dan düşen uçakla ilgili açıklamaİletişin Başkanı Duran’dan düşen uçakla ilgili açıklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.