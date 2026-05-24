Şanlıurfa Hava Durumu! 24 Mayıs Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 24 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Bölge sakinleri için koşullar farklılık gösterebilir. Gün boyunca sıcaklıklar 20 ile 22 derece civarında seyredecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dolayısıyla, Şanlıurfa'da hava değişken olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine değişkenlik gösterecek. Pazartesi günü sıcaklıklar 23 ile 25 derece arasında kalacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Salı günü ise sıcaklıklar 24 ile 26 derece arasında değişecek. Yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklıklar 27 ile 29 derece arasında olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Bu değişken hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Hazırlıklı olmak gerekir. Şanlıurfa'daki hava durumu tahminleri güncel verilere dayanır. Planlarınızı yaparken en son hava durumu bilgilerini kontrol ederseniz faydalı olur.