Şanlıurfa Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün 24 Temmuz 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 40 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 29 dereceye düşecek. Nem oranı düşük, rüzgar hızı 6-14 km/s arasında değişecek. Bugünkü hava durumu, sıcak ve güneşli bir gün olarak tanımlanabilir.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 34 derece civarında tahmin ediliyor. 26 Temmuz Pazar günü hava 35 dereceye ulaşacak. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklığın 36 derece olması öngörülüyor. Nem oranı bu dönemde düşük kalacak. Rüzgar hızı ise 5-12 km/s arasında değişecek. Sıcak ve güneşli koşulların devam etmesi bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunmalı. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılabilir. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması sağlık sorunlarına karşı faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların vücutta olumsuz etkileri olabilir.

Sonuçta, Şanlıurfa'da 24 Temmuz Cuma günü ve sonraki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli. Bu koşullarda kişisel sağlığı korumak için önlemler almak önemlidir.