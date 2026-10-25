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Şanlıurfa Hava Durumu! 25 Ekim Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 25 Ekim 2026 itibarıyla hava durumu, sonbaharın tipik belirtilerini sergiliyor. Gün boyunca sıcaklık 18-22 derece arasında değişiyor. Sabah hafif serinlik yaşanırken, öğleden sonra hafif yağış olasılığı söz konusu. Bulutlu gökyüzü ile birlikte, dışarıda olacakların hava şartlarına dikkat etmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların 18-21 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Hava durumunu düzenli takip etmek önemli.

Şanlıurfa Hava Durumu! 25 Ekim Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 25 Ekim Pazar 2026. Şanlıurfa'da hava durumu oldukça ilgi çekici. Sıcaklık genel olarak 20 derece civarında. Bu durum, şehrin tipik sonbahar havasını hissettiriyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik söz konusu. Ancak, ilerleyen saatlerde güneşin etkisiyle sıcaklık artabilir. Sabaha dışarı çıkacaklar için hafif bir üst giysi önerilmektedir. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerine yaklaşıldığında ise sıcaklık 19-20 derece arasında dengelenecek.

Günün hava durumu sorulduğunda, bulutlu bir gökyüzü hakim. Zaman zaman güneş kendini göstermekte. Yerel tahminler, öğleden sonra hafif yağış bekliyor. Bu nedenle dışarıda olmak isteyenlerin hazırlıklı olmaları önem taşıyor. Özellikle dış mekan etkinlikleri planlayanlar için bu durum kritik. Şanlıurfa'da hava durumu, sonbaharın mevsim geçişleri ile birlikte belirsizlik barındırıyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Şanlıurfa'da sıcaklıklar 18-21 derece arasında seyredecek. Hafif yağış ihtimali de devam edebilir. Hafta başında gökyüzünde daha fazla bulut bekleniyor. Bu da nem oranının artmasına yol açabilir. Şanlıurfa'nın iklim özellikleri, ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Sıcak ve soğuk hava akımlarının hızlı değişimi, giysi tercihlerini etkileyebilir.

Yaşanabilecek hava koşullarına karşı önlemler almakta fayda var. Dışarıda geçirilen zamanlarda hava şartlarına göre esnek giyinmek iyi bir fikir. Hava durumu tahminlerini düzenli takip etmek planlamayı kolaylaştırır. Bu sayede olumsuz hava koşullarından etkilenmemiş olursunuz. Şanlıurfa'da bugünkü hava durumu ve tahminler, dışarıda duranların dikkatli olmalarını gerektiriyor. Hazırlıklı ve keyifli bir gün geçirmenizi dilerim.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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