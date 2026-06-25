Şanlıurfa Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklığın 22-23 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %28-40 arasında değişecek. Rüzgar hızı 10-15 km/saat civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cuma günü sıcaklık 36-37 derece olacak. Cumartesi günü ise sıcaklık 36-38 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 22-23 derece civarında kalacak. Nem oranı yine %28-40 arasında olacak. Rüzgar hızı 10-15 km/saat olarak öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerek. Bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak en iyi yöntemlerdir. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar kullanmak da önerilmektedir.