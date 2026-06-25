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Şanlıurfa Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 36-37 derece civarında olacakken, gece ise 22-23 dereceye düşecek. Nem oranı %28-40 arasında değişirken, rüzgar hızı 10-15 km/saat tahmin ediliyor. Cuma ve Cumartesi günleri de benzer hava koşulları devam edecek. Bu sıcak günlerde dışarıda kalırken dikkatli olunması gerekiyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş koruyucu kullanmak faydalı olacaktır.

Şanlıurfa Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Şanlıurfa'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklığın 22-23 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %28-40 arasında değişecek. Rüzgar hızı 10-15 km/saat civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cuma günü sıcaklık 36-37 derece olacak. Cumartesi günü ise sıcaklık 36-38 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 22-23 derece civarında kalacak. Nem oranı yine %28-40 arasında olacak. Rüzgar hızı 10-15 km/saat olarak öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerek. Bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak en iyi yöntemlerdir. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar kullanmak da önerilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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