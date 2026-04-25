Şanlıurfa Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 25 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu artan bulutlarla hafif yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 derece civarında. Gece saatlerinde ise 14 derece bekleniyor. Yağış olasılığı %4 seviyesinde. Bu oran gün boyunca hafif yağışların görülebileceğini gösteriyor.

Rüzgar güneybatı yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Böylece gün boyunca hafif bir rüzgar hissedilecek. Bugünkü hava durumu, hafif yağışların beklendiği bir gün olarak tanımlanıyor. Sıcaklıklar 23-14 derece aralığında olacak. Dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 26 Nisan Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. 27 Nisan Pazartesi günü ise hafif yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. 28 Nisan Salı günü hava daha sakinleşecek. Güneşli bir gün geçirmemiz mümkün olacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamalıyız. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Ayrıca uygun hazırlıklar yapmak da faydalı olacaktır.