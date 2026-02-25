HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 25 Şubat 2026 Çarşamba günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 20 derece civarında seyrederken, akşam saatlerinde 12 dereceye düşecek. Rüzgarın saatte 5 kilometre hızla esmesi bekleniyor ve nem oranı %57 olacak. Öne çıkan hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 14 ile 16 derece arasında değişerek benzer güzellikte devam edecek.

Şanlıurfa Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü, Şanlıurfa'da hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında. Gece ise 12 derece civarında seyredecek. Rüzgar saatte 5 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %57 seviyelerinde olacak.

Bu güzel havada, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için ideal bir gün. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif rüzgarın etkisiyle hava daha da keyifli hale gelebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 26 Şubat Perşembe günü, gündüz sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Gece ise 2 derece civarında seyredecek. 27 Şubat Cuma günü, gündüz sıcaklığı 15 derece civarında. Gece ise 3 derece civarında olacak. 28 Şubat Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 16 derece civarında. Gece ise 4 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 14 ile 16 derece arasında değişecek. Gündüzleri hafif rüzgarlar ve düşük nem oranlarıyla hava oldukça keyifli olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret edebilirsiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif rüzgarın etkisiyle hava daha da keyifli hale gelebilir.

Şanlıurfa'da 25 Şubat Çarşamba günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça güzel olacak. Gündüzleri 14 ile 16 derece arasında değişen sıcaklıklar, hafif rüzgarlar ve düşük nem oranlarıyla açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunuyor.

