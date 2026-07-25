Şanlıurfa Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

25 Temmuz 2026 Cumartesi günü, Şanlıurfa'da hava durumu güneşli ve sıcak olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 21-23 derece arasında olacak. Nem oranı gündüz %20-21, gece ise %68 civarında olacaktır. Rüzgarın hızı gündüz 5-11 km/saat, gece 3-8 km/saat arasında değişecektir.

Bu sıcak hava koşulları, Şanlıurfa'daki yaşamı etkileyecek. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin korunmaları önemlidir. Şapka veya şemsiye kullanmak faydalıdır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek de gereklidir. Ayrıca, cilt koruyucu ürünler kullanmak da önemli olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklık 34-35 derece arasında olacaktır. Gece sıcaklığı ise 22-23 derece öngörülüyor. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 36-37 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığının 23-24 derece civarında olması bekleniyor. 28 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 39-40 dereceye ulaşacak. Gece 24-26 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda bulunacaklar için risk oluşturabilir. Sıcak çarpmasından korunmak için serin ortamlarda kalınmalıdır. Ağır yemeklerden kaçınmak ve düzenli olarak su içmek önemlidir. Ayrıca, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya dikkat edilmelidir.

Bu dönemde yüksek hava sıcaklıkları tarım ve hayvancılığı da etkileyebilir. Çiftçilerin, sulama sistemlerini verimli kullanması gerekecektir. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamak önemlidir. Hayvanlar ise serin ve gölgeli alanlarda barındırılmalıdır. Enerji tüketiminin artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Şanlıurfa'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü ve devamında hava sıcak ve güneşli olacaktır. Bu koşullarda sağlık ve günlük yaşam için gerekli önlemleri almak önemlidir. Olası olumsuz etkileri en aza indirmek için dikkatli olunmalıdır.