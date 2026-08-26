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Şanlıurfa Hava Durumu! 26 Ağustos Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 26 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu yaz sıcaklıklarını gözler önüne seriyor. Beklenen sıcaklık 36 dereceye ulaşacak. Güneşli ve açık bir gün geçecek ancak yer yer nem hissedilecek. Bu nedenle dışarıda vakit geçirecek kişilerin öğle saatlerinde güneşten kaçınmaları ve bol su tüketmeleri öneriliyor. İlerleyen günlerde sıcaklığın 35 ile 37 derece arasında dalgalanması bekleniyor. Yağışlı hava koşulları ise serinleme sağlama potansiyeli taşıyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 26 Ağustos Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Şanlıurfa'da hava durumu tipik yaz sıcaklıklarını gösteriyor. Bugün sıcaklıkların 36 derece civarına çıkması bekleniyor. Güneşin parlayacağı bu gün, hava genel olarak açık olacak. Ancak yer yer hafif nem hissedileceğinden sıcaklık bunaltıcı olabilir. Öğleden sonra rüzgarın hızlanması ile kısa süreli bir rahatlama sağlanabilir.

Bu yoğun sıcaklıklarda dışarıda vakit geçirecek olanların dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak gereklidir. 11 ile 15 arasında UV ışınlarından korunmak için etkili bir yöntemdir. Su tüketimini artırmak, vücudu susuz bırakmamak adına önem taşır. Hafif ve açık renkli kıyafetler tercih etmek, güneşten korunmanın basit yollarındandır.

Önümüzdeki günlerde Şanlıurfa hava durumu sıcak kalmaya devam edecek. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklık 35 ile 37 derece arasında dalgalanacak. Cuma veya Cumartesi günü yerel hava şartlarına bağlı olarak hafif yağışlı koşullar görülebilir. Bu durum hava sıcaklıklarını bir nebze düşürebilir. Yazın kavurucu etkisini hafifletebilir.

Sıcak günlere hazırlanırken hava durumu daha rahat hale gelmeden önce dikkatli olunmalıdır. Özellikle küçük çocuklar ve yaşlıların dışarı çıkmaları sınırlı olmalıdır. Gün içinde klima veya fan kullanmak, serinlemek adına faydalıdır. Şanlıurfa'da hava durumu sıcak, ama dikkatli olunursa bu günlerin tadı çıkarılabilir. Yağışlı günlerin gelişiyle birlikte temkinli olmak önem kazanmaktadır. Hava değişimlerine hazırlıklı olmak büyük fayda sağlayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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