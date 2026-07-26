Şanlıurfa Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 26 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 35 derece dolaylarında seyredecek. Gece ise 25 derece civarında olacak. Rüzgarın hızı 2,55 km/sa olacak. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 27 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 38 dereceye yükselecek. 28 Temmuz Salı günü sıcaklık 41 dereceye ulaşacak. 29 Temmuz Çarşamba günü ise hava sıcaklığı 42 derece civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak önemli. Güneş koruyucu ürünler de kullanılmalıdır.

Ayrıca aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek önemlidir. Mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmak gereklidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da büyük önem taşır.