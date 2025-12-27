Şanlıurfa Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü, hava durumu genel olarak kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 2 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %87 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 3.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:35'tir. Gün batımı ise 17:15'te gerçekleşecektir.

Bugün Şanlıurfa'da hava durumu sabah saatlerinde hafif yağışlı olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması terleme ve rahatsızlıklar yaşatabilir. Bu durumu göz önünde bulundurarak hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih etmeniz önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 28 Aralık Pazar günü açık ve güneşli olacak. 29 Aralık Pazartesi günü kısmen güneşli, 30 Aralık Salı günü ise bol güneş ışığıyla devam edecek. Sıcaklıklar bu günlerde 1 ile 6 derece arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Vücut ısınızı korumak için kat kat giyinmeniz faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, 27 Aralık Cumartesi günü Şanlıurfa'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Hafif yağış ihtimali de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha elverişli hale gelecektir. Hava durumuna uygun kıyafet ve hazırlıklarla günlerinizi daha konforlu geçirebilirsiniz.