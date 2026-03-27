Şanlıurfa Hava Durumu! 27 Mart Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 27 Mart 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve güneşli geçecek. Gün sıcaklığı 17 dereceye ulaşırken, akşam saatlerinde 6 dereceye düşecek. Cumartesi bulutlu bir hava beklenirken, pazar günü hafif yağmur ihtimali mevcut. Hava koşullarına uygun giyinmek, özellikle sabah ve akşam saatlerinde önem taşıyor. İlerleyen günlerde dikkatli olmak, ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.

Simay Özmen

27 Mart 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gün sıcaklığı 17 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Bugünkü hava durumu keyifli ve rahatlatıcı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 16 ile 7 derece arasında değişecek. Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 12 ile 6 derece arasında olacak. Pazartesi günü kısa süreli sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar ise 11 ile 4 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmelidir. Hafif yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmeyen bir mont bulundurmak faydalıdır. Ani yağışlardan korunmaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilirse konfor artırılır.

Şanlıurfa'da bu hafta hava durumu genel olarak ılıman ve yağışlı olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

