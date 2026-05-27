Şanlıurfa Hava Durumu! 27 Mayıs Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

27 Mayıs 2026 Çarşamba günü, Şanlıurfa'da hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 28 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 26 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 19 derece olacak. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %58, gündüz %32, akşam %38 ve gece %62 olacak. Bu sıcak hava, Şanlıurfa'nın karasal ikliminin tipik bir örneğidir. Gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı belirgindir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı 29 derece olacak. Bulutlu ile güneşli arası bir hava bekleniyor. 29 Mayıs Cuma günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almalısınız. 30 Mayıs Cumartesi günü tekrar güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 22 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde gündüz saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geliyor. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Uygun koruyucu önlemler almanız gerekiyor. Şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek sağlığınızı korur. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır.