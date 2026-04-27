Şanlıurfa Hava Durumu! 27 Nisan Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

27 Nisan 2026 Pazartesi, Şanlıurfa'da hava durumu çeşitli koşullar sunuyor. Gün boyunca sıcaklıklar 13 ile 23 derece arasında değişecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, Şanlıurfa'daki hava durumu yağışlı ve serin geçecek.

28 Nisan Salı günü ise sıcaklıkların 10 ile 22 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Güneşli bir hava beklentisi mevcut. 29 Nisan Çarşamba gününde de güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 10 ile 21 derece arasında seyredecek. 30 Nisan Perşembe günü sıcaklıklar 12 ile 22 derece arasında olması öngörüldü. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde özellikle 27 Nisan'da gök gürültülü sağanak yağışların etkisiyle dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olmanız önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava durumu sakinleşecektir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.