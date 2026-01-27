Şanlıurfa Hava Durumu! 27 Ocak Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Kış mevsiminin özelliklerini yansıtacak. Gündüz hava sıcaklığı 5 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 3 derece olacak. Akşam ise sıcaklık -1 derece civarında hissedilecek. Rüzgar kuzeydoğudan orta şiddetle esecek. Nem oranı ise %78 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 28 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklığı 4 - 5 derece arasında olacak. 29 Ocak Perşembe günü sıcaklık 8 - 13 derece arasında seyredecek. 30 Ocak Cuma günü ise sıcaklık 6 - 11 derece arasında öngörülüyor. Bu tarihlerde hava genellikle bulutlu kalacak. Yağışlı günler yaşanabilir.

Bu soğuk hava koşullarında kalın giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Nemlendirici kullanmak da sağlığınız için faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve uygun yağmurluklar tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde ise şal veya atkı kullanarak boğazınızı korumanız önemlidir. Bu önlemler, soğuk algınlıklarına karşı fayda sağlar.

