Şanlıurfa Hava Durumu! 28 Ağustos Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

28 Ağustos 2026 Cuma günü Şanlıurfa'da hava durumu yaz mevsiminin etkilerini gösterecek. Sıcaklık 30 derece civarında olacak. Güneş parlayacak, hafif rüzgarlar havayı rahatlatacak. Yüksek nem oranı, öğle saatlerinde hissedilecek. Dışarıda geçireceğiniz zamanda bunaltıcı olabilir. Serinlemek için su tüketimini artırın. Ayrıca gölgede kalmayı tercih edin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dalgalı bir seyir izleyecek. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık 28 - 31 derece arasında değişecek. Özellikle hafta sonu yerel yağışlarla sıcaklık hafif düşecek. Çarşamba gününden itibaren sıcakların tekrar etkili olacağı gözlemleniyor. Hava durumu mevsim geçişlerinden dolayı belirsizlikler taşıyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda hava durumunu takip etmek faydalı olacaktır.

Değişken hava koşullarında dışarıda dikkatli olmak önemli. Sürekli değişen sıcaklıklar, soğuk rüzgarların ardından sıcak günler getirebilir. Yanınıza bir ceket almayı unutmayın. Geç saatlerde hava aniden serinleyebilir. Gün içinde yeterli sıvı alımına dikkat edin. Çocuklar ve yaşlılar için hidrasyon hayati önem taşır.

Şanlıurfa’daki hava durumu sıcak, önümüzdeki günlerde ise değişken kalacak. Hava koşullarına göre planlarınızı yapın. Sağlığınızı koruyarak yazın tadını çıkarabilirsiniz. Hava her an değişebilir. Hazırlıklarınızı yapıp dışarı çıkmak en akıllıca yaklaşım olacaktır.